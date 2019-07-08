Видео: гонщик дрифтит на машине, сидя в нескольких километрах от нее

При этом если Вон Гиттин-младший был относительно недалеко от машины, то страхующий оператор Designated Driver сидел в штаб-квартире стартапа на другой стороне Атлантики. В компании очень переживали, что большое расстояние станет причиной задержек при передаче сигнала, но они составили менее 100 миллисекунд. При должном развитии систем удаленного управления их можно будет использовать, например, для предоставления различных услуг вроде персонального водителя, который будет находиться в нескольких тысячах километров от клиента.