Видео: гонщик дрифтит на машине, сидя в нескольких километрах от нее

В качестве тестовой машины Designated Driver использовал полностью затянутый в камуфляжную пленку Lincoln Continental. Седан оборудовали программно-аппаратным комплексом удаленного управления и смартфонами Samsung Galaxy S10 — они передавали картинку в режиме реального времени на шлем виртуальной реальности Вон Гиттина-младший, который в этом время находился в нескольких километрах от автомобиля. Обмен данными осуществлялся через 5G-сеть сотового оператора Vodafone.
Видео: Samsung UK
При этом если Вон Гиттин-младший был относительно недалеко от машины, то страхующий оператор Designated Driver сидел в штаб-квартире стартапа на другой стороне Атлантики. В компании очень переживали, что большое расстояние станет причиной задержек при передаче сигнала, но они составили менее 100 миллисекунд. При должном развитии систем удаленного управления их можно будет использовать, например, для предоставления различных услуг вроде персонального водителя, который будет находиться в нескольких тысячах километров от клиента.