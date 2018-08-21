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21 августа 11:49

Видео: самая медленная дрэг-гонка

Во время заезда на машинах была активирована функция автоматической парковки

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Авторы YouTube-канала Autowizja.pl организовали самую медленную дрэг-гонку. Для этого они взяли седан BMW 5-Series и вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, оснащенные функцией автоматической парковки с дистанционным управлением, и контролировали их движение с помощью интерактивного ключа и смартфона.

Функция автоматической парковки с дистанционным управлением позволяет водителю BMW выйти из машины и припарковать ее на узкое парковочное место или в гараж, используя ключ. Система Remote Parking Pilot в Mercedes-Benz использует мобильное приложение, в котором сначала нужно выбрать нужно место для парковки, а затем круговыми движениями контролировать перемещение автомобиля.

Видео: Autowizja.pl

Аналогичная функция под названием Summon есть и на автомобилях Tesla. С ее помощью машины могут самостоятельно парковаться, а также выезжать из гаража. Владельцу понадобится всего лишь нажать кнопку на брелоке и находиться на расстоянии не более 12 метров от автомобиля.

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