Видео: самая медленная дрэг-гонка

Функция автоматической парковки с дистанционным управлением позволяет водителю BMW выйти из машины и припарковать ее на узкое парковочное место или в гараж, используя ключ. Система Remote Parking Pilot в Mercedes-Benz использует мобильное приложение, в котором сначала нужно выбрать нужно место для парковки, а затем круговыми движениями контролировать перемещение автомобиля.
Видео: Autowizja.pl
Аналогичная функция под названием Summon есть и на автомобилях Tesla. С ее помощью машины могут самостоятельно парковаться, а также выезжать из гаража. Владельцу понадобится всего лишь нажать кнопку на брелоке и находиться на расстоянии не более 12 метров от автомобиля.