Видео: самая медленная дрэг-гонка

Аналогичная функция под названием Summon есть и на автомобилях Tesla. С ее помощью машины могут самостоятельно парковаться, а также выезжать из гаража. Владельцу понадобится всего лишь нажать кнопку на брелоке и находиться на расстоянии не более 12 метров от автомобиля.