Renault Sport сделало «горячий» хэтчбек Clio RS еще горячее

Кроме того, Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент — инструментальные тележки, домкраты, динамометрические ключи, наборы ключей, окрасочные пистолеты.

Renault Clio RS четвертого поколения оснащается турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 километров в час занимает у такой машины 6,7 секунды. Существует и более радикальная версия Trophy с 220-сильным мотором. Впрочем, похоже, что производство Clio RS сейчас свернуто — с европейских сайтов Renault модель исчезла, хотя обычные хэтчбеки и универсалы Clio предлагаются.