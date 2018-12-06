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16:36

Renault Sport сделало «горячий» хэтчбек Clio RS еще горячее

Впоследствии компания выпустит линейку аксессуаров и для других моделей Renault

Подразделение Renault Sport подготовило целую линейку доработок для «горячего» хэтчбека Clio RS. В нее входят как компоненты для спортивной езды, так и чисто дизайнерские аксессуары.

В каталоге, который уже размещен на сайте Renault Sport, имеется целый ряд деталей для спортсменов-любителей, которые эксплуатируют свои Clio на трек-днях. Например, гоночные кресла с углепластиковым каркасом, тормозная система повышенной мощности, трековая подвеска, выхлопная система, распорка между опорами подвески, и многое другое.

В числе стилевых доработок — аэродинамический обвес в духе концепт-кара Clio R.S.16. В его состав входят расширители колесных арок и крупное заднее антикрыло. Оперение будет выпущено ограниченным тиражом — всего 250 экземпляров. Кроме того, в каталоге есть многоспицевые колеса Turini черного или красного цвета, а также капот из углепластика.

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Кроме того, Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент — инструментальные тележки, домкраты, динамометрические ключи, наборы ключей, окрасочные пистолеты.

Renault Clio RS четвертого поколения оснащается турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 километров в час занимает у такой машины 6,7 секунды. Существует и более радикальная версия Trophy с 220-сильным мотором. Впрочем, похоже, что производство Clio RS сейчас свернуто — с европейских сайтов Renault модель исчезла, хотя обычные хэтчбеки и универсалы Clio предлагаются.

Вскоре доработки от Renault Sport будут предложены и для других RS-моделей Renault. Правда, сейчас в модельной линейке французской фирмы всего одна такая машина — хэтчбек Megane RS.

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