Внешность обновленного Renault Clio показали на масштабной модельке

Модель в масштабе 1:43 выпущена компанией Ixo Models, и уже доступна в отдельных онлайн-магазинах. Cудя по описанию, изображено не базовое исполнение хэтчбека, а более дорогая версия Clio RS-Line в спортивном духе.
На фотографии можно рассмотреть, что передок хэтчбека переоформлен в духе старшей модели Megane: обновленный Clio получит крупные C-образные фары и капот с рельефными продольными ребрами, сходящимися к эмблеме Renault. Кроме того, заметно, что менее экспрессивным стало оформление боковины: на смену хитро изогнутой накладке на дверях пришел простой горизонтальный молдинг.
Освеженный Clio четвертого поколения должны официально представить в начале 2019 года. Вероятно, это произойдет на Женевском автосалоне в марте. Это будет уже второе обновление для модели четвертого поколения: в прошлый раз небольшой рестайлинг провели в 2016 году.