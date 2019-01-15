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17:42

Внешность обновленного Renault Clio показали на масштабной модельке

Рестайлинговый хэтчбек получит передок в духе Megane

Компания Renault вскоре представит обновленный хэтчбек Clio четвертого поколения — машины в камуфляже уже фотографировали в ходе испытаний. Но внешность оказалась раскрыта раньше срока из-за масштабной модельки.

Модель в масштабе 1:43 выпущена компанией Ixo Models, и уже доступна в отдельных онлайн-магазинах. Cудя по описанию, изображено не базовое исполнение хэтчбека, а более дорогая версия Clio RS-Line в спортивном духе.

На фотографии можно рассмотреть, что передок хэтчбека переоформлен в духе старшей модели Megane: обновленный Clio получит крупные C-образные фары и капот с рельефными продольными ребрами, сходящимися к эмблеме Renault. Кроме того, заметно, что менее экспрессивным стало оформление боковины: на смену хитро изогнутой накладке на дверях пришел простой горизонтальный молдинг.

Renault Clio IV текущего образца

Освеженный Clio четвертого поколения должны официально представить в начале 2019 года. Вероятно, это произойдет на Женевском автосалоне в марте. Это будет уже второе обновление для модели четвертого поколения: в прошлый раз небольшой рестайлинг провели в 2016 году.

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