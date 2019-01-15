Внешность обновленного Renault Clio показали на масштабной модельке

Модель в масштабе 1:43 выпущена компанией Ixo Models, и уже доступна в отдельных онлайн-магазинах. Cудя по описанию, изображено не базовое исполнение хэтчбека, а более дорогая версия Clio RS-Line в спортивном духе.

На фотографии можно рассмотреть, что передок хэтчбека переоформлен в духе старшей модели Megane: обновленный Clio получит крупные C-образные фары и капот с рельефными продольными ребрами, сходящимися к эмблеме Renault. Кроме того, заметно, что менее экспрессивным стало оформление боковины: на смену хитро изогнутой накладке на дверях пришел простой горизонтальный молдинг.