Renault остановил сборку автомобилей из-за пандемии коронавируса

Из заявления автопроизводителя следует, что к такой мере пришлось прибегнуть для защиты сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Ранее аналогичное решение приняли относительно заводов Renault в Испании. Вместе с тем другой французский автопроизводитель, PSA, закрыл все предприятия в Европе до 27 марта. Также поступил Fiat Chrysler Automobiles, а Volkswagen и Ford приостановили выпуск автомобилей на испанских заводах.

У Renault также есть предприятие в России, однако пока оно работает в штатном режиме. С конвейера завода «Рено Россия», расположенного в Москве, сходят Kaptur, Duster, Arkana, Logan, Sandero и другие модели. В разговоре с газетой «Ведомости» представитель российского офиса Renault подчеркнул, что «принятые во Франции меры никак не коснутся выпуска автомобилей в России». То же самое заявили в представительстве Volkswagen.