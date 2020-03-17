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10:55

Renault остановил сборку автомобилей из-за пандемии коронавируса

Работу прекратили все заводы компании на территории Франции

Лиза Будрина
Компания Renault объявила о временной приостановке производства на всех 12 заводах на территории Франции, на которых работают более 18 тысяч человек. Конвейеры были остановлены вечером в понедельник, 16 марта.

Из заявления автопроизводителя следует, что к такой мере пришлось прибегнуть для защиты сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Ранее аналогичное решение приняли относительно заводов Renault в Испании. Вместе с тем другой французский автопроизводитель, PSA, закрыл все предприятия в Европе до 27 марта. Также поступил Fiat Chrysler Automobiles, а Volkswagen и Ford приостановили выпуск автомобилей на испанских заводах.

У Renault также есть предприятие в России, однако пока оно работает в штатном режиме. С конвейера завода «Рено Россия», расположенного в Москве, сходят Kaptur, Duster, Arkana, Logan, Sandero и другие модели. В разговоре с газетой «Ведомости» представитель российского офиса Renault подчеркнул, что «принятые во Франции меры никак не коснутся выпуска автомобилей в России». То же самое заявили в представительстве Volkswagen.

Днем ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в феврале обрушились продажи новых машин по всему миру. В прошлом месяце мировой автомобильный рухнул на 19,9 процента, до 5,077 миллиона реализованных автомобилей.

Источник: Renault, Ведомости