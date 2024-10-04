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Опубликовано 04 октября 2024, 14:43
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Renault показала водородный шутинг-брейк

Публичная премьера концепта состоится на Парижском автосалоне
Компания Renault представила шутинг-брейк Emblème. Его отличает низкий показатель вредных выброс на всём жизненном цикле, добиться которого помогли безопасные для экологии материалы и завязанные на ВИЭ технологические процессы. Над машиной работали более 20 компаний-партнёров Renault, каждая — эксперт в своей области. Аэродинамику Emblème оптимизировали на формульных симуляторах, что позволило добиться неплохого запаса хода: 1000 километров машина проедет с двумя пятиминутными остановками для заправки баллона с водородом.
Renault показала водородный шутинг-брейк
© Renault
Алексей Носаченко

Концепт Renault Emblème — это очередная попытка явить миру автомобиль, который будет практически безвреден для окружающей среды. Выбросы CO₂e (эквивалент CO₂ — это различные виды парниковых газов, приведенные к общей единице измерения) на всём его жизненном цикле составят всего пять тонн — на 90% меньше, чем у аналогичного современного автомобиля. Для сравнения: только на этапе производства кроссовера с двигателем внутреннего сгорания в атмосферу попадает до 14 тонн CO₂e, а электрокара вроде Polestar 2 — 24 тонны.

© Renault

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Сам Emblème в Renault называют лабораторией на колесах, демонстрирующей последние разработки электромобильного подразделения Ampere и партнёров. Помимо прочего, это вторичные материалы с низким углеродным следом, биокомпозиты, технологические процессы, полностью завязанные на возобновляемых источниках энергии, и аэродинамика, оптимизацию которой проводили на симуляторах команды BWT Alpine F1. У концепта полностью плоское днище с активным диффузором, коэффициент сопротивления воздуху равен 0,25. Масса вместе с батареей — 1750 килограммов, причем речь об электрокаре размером чуть больше универсала BMW 3 серии.

© Renault

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Силовая установка у Emblème состоит из заднего электромотора мощностью 218 лошадиных сил и тяговой батареи емкостью 40 киловатт-часов. Ещё здесь есть блок топливных элементов и бак для 2,8 килограмма водорода, которых хватит на 350 километров. Проехать 1000 километров можно будет всего с двумя заправками, причем с той же скоростью, что и на автомобиле с ДВС. В дальних поездках большую часть электричества обеспечат топливные элементы, побочный продукт которых — водяной пар. Пока это вся информация о Emblème. Больше деталей обещают раскрыть в конце октября.