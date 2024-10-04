Renault показала водородный шутинг-брейк

Renault показала водородный шутинг-брейкПубличная премьера концепта состоится на Парижском автосалоне
Концепт Renault Emblème — это очередная попытка явить миру автомобиль, который будет практически безвреден для окружающей среды. Выбросы CO₂e (эквивалент CO₂ — это различные виды парниковых газов, приведенные к общей единице измерения) на всём его жизненном цикле составят всего пять тонн — на 90% меньше, чем у аналогичного современного автомобиля. Для сравнения: только на этапе производства кроссовера с двигателем внутреннего сгорания в атмосферу попадает до 14 тонн CO₂e, а электрокара вроде Polestar 2 — 24 тонны.
Сам Emblème в Renault называют лабораторией на колесах, демонстрирующей последние разработки электромобильного подразделения Ampere и партнёров. Помимо прочего, это вторичные материалы с низким углеродным следом, биокомпозиты, технологические процессы, полностью завязанные на возобновляемых источниках энергии, и аэродинамика, оптимизацию которой проводили на симуляторах команды BWT Alpine F1. У концепта полностью плоское днище с активным диффузором, коэффициент сопротивления воздуху равен 0,25. Масса вместе с батареей — 1750 килограммов, причем речь об электрокаре размером чуть больше универсала BMW 3 серии.
Силовая установка у Emblème состоит из заднего электромотора мощностью 218 лошадиных сил и тяговой батареи емкостью 40 киловатт-часов. Ещё здесь есть блок топливных элементов и бак для 2,8 килограмма водорода, которых хватит на 350 километров. Проехать 1000 километров можно будет всего с двумя заправками, причем с той же скоростью, что и на автомобиле с ДВС. В дальних поездках большую часть электричества обеспечат топливные элементы, побочный продукт которых — водяной пар. Пока это вся информация о Emblème. Больше деталей обещают раскрыть в конце октября.