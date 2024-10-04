Renault показала водородный шутинг-брейк

Силовая установка у Emblème состоит из заднего электромотора мощностью 218 лошадиных сил и тяговой батареи емкостью 40 киловатт-часов. Ещё здесь есть блок топливных элементов и бак для 2,8 килограмма водорода, которых хватит на 350 километров. Проехать 1000 километров можно будет всего с двумя заправками, причем с той же скоростью, что и на автомобиле с ДВС. В дальних поездках большую часть электричества обеспечат топливные элементы, побочный продукт которых — водяной пар. Пока это вся информация о Emblème. Больше деталей обещают раскрыть в конце октября.