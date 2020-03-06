Российские автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

Технология FOTA (Firmware Over the Air или «обновление по водуху») аналогична смартфонам и планшетам, она не требует подключения телефона или модема к Easy Link. Система загружает программное обеспечение в фоновом режиме во время поездки и предлагает произвести его установку после того, как водитель припаркуется и заглушит мотор.

После того, как автомобилист подтвердит установку, система сама завершит процесс, даже если Easy Link перейдет в «спящий» режим. Отслеживать статус процесса загрузки можно на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».