Российские автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

6 марта, 12:10
© Renault
Компания Renault первой на российском рынке внедряет технологию обновления мультимедийной системы «по воздуху» – автовладельцы смогут самостоятельно и бесплатно загрузить новые версии ПО. На первом этапе эта функция будет доступна только для кроссовера Arkana, а следом появится и на других моделях Renault c системой Easy Link.
Технология FOTA (Firmware Over the Air или «обновление по водуху») аналогична смартфонам и планшетам, она не требует подключения телефона или модема к Easy Link. Система загружает программное обеспечение в фоновом режиме во время поездки и предлагает произвести его установку после того, как водитель припаркуется и заглушит мотор.
После того, как автомобилист подтвердит установку, система сама завершит процесс, даже если Easy Link перейдет в «спящий» режим. Отслеживать статус процесса загрузки можно на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».
Полторы тысячи владельцев Renault Arkana, выбранные системой автоматически, уже получили доступ к новой функции. В ближайшее время доступ получат и другие клиенты.