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6 марта, 12:10

Российские автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

Новая функция позволит бесплатно устанавливать актуальное программное обеспечение без посещения дилерского центра

Renault Arkana © Renault
Лиза Будрина
Компания Renault первой на российском рынке внедряет технологию обновления мультимедийной системы «по воздуху» – автовладельцы смогут самостоятельно и бесплатно загрузить новые версии ПО. На первом этапе эта функция будет доступна только для кроссовера Arkana, а следом появится и на других моделях Renault c системой Easy Link.

Технология FOTA (Firmware Over the Air или «обновление по водуху») аналогична смартфонам и планшетам, она не требует подключения телефона или модема к Easy Link. Система загружает программное обеспечение в фоновом режиме во время поездки и предлагает произвести его установку после того, как водитель припаркуется и заглушит мотор.

После того, как автомобилист подтвердит установку, система сама завершит процесс, даже если Easy Link перейдет в «спящий» режим. Отслеживать статус процесса загрузки можно на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».

Полторы тысячи владельцев Renault Arkana, выбранные системой автоматически, уже получили доступ к новой функции. В ближайшее время доступ получат и другие клиенты.

Источник: Renault