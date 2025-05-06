Renault добавил мощности гибридным Captur и Symbioz

Обновленный Captur с установкой E-Tech 160 расходует 4,3 литра топлива на 100 километров вместо прежних 4,8 литра, а с места до «сотни» разгоняется 8,9 секунды. Symbioz тоже стал динамичнее: если раньше ему требовалось на разгон от нуля до 100 километров в час 10,6 секунды, то с E-Tech 160 — 9,1 секунды.