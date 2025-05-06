Renault добавил мощности гибридным Captur и Symbioz

Renault добавил мощности гибридным Captur и SymbiozОба кроссовера первыми получили гибридную систему E-Tech второго поколения
E-Tech 160 состоит из упомянутого 1,8-литрового «атмосферника» с непосредственным впрыском, он развивает 109 лошадиных сил и 172 Нм крутящего момента против 94 сил и 150 Нм момента у прежнего 1,6-литрового агрегата. Бензиновому ДВС помогает стартер-генератор на 20 сил, коробка передач роботизированная. За ней установлен электромотор, развивающий 49 сил и 205 Нм крутящего момента. Совокупная мощность установки увеличилась со 143 до 158 лошадиных сил.
Обновленный Captur с установкой E-Tech 160 расходует 4,3 литра топлива на 100 километров вместо прежних 4,8 литра, а с места до «сотни» разгоняется 8,9 секунды. Symbioz тоже стал динамичнее: если раньше ему требовалось на разгон от нуля до 100 километров в час 10,6 секунды, то с E-Tech 160 — 9,1 секунды.
Старт продаж обновленных гибридов в Европе намечен на июль. Renault Captur E-Tech 160 будет стоить от 28 250 евро (2,6 миллиона рублей), а Symbioz — 33 100 евро (три миллиона рублей).
Согласно данным компании, с момента премьеры системы E-Tech первого поколения с обозначением 145 в 2020 году по всему миру было продано более 750 тысяч гибридов марки.