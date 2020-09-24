В линейку Renault Megane войдёт кроссовер

Превращение Renault Megane в кроссовер может обойтись малой кровью: в основе модели лежит архитектура CMF-C/D, на которой также базируются Koleos и Kadjar вместе с Nissan X-Trail. Не исключено, что Megane-кроссовер будет представлять собой перелицованный вариант одного из этих автомобилей.
В случае же, если автопроизводитель готовит вседорожную версию «Мегана», то все изменения могут свести к увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам на кузове.
Renault
Megane актуального поколения продаётся в Европе уже четыре года, а в начале 2020 года модель пережила плановый рестайлинг. С обновлением модель обзавелась подзаряжаемой гибридной версией E-Tech и «заряженной» R.S. Line, которая пришла на смену GT Line.
На европейском рынке Megane также доступен с бензиновыми моторами 1.0 TCe (120 сил) и 1.3 TCe (100, 115, 140 и 160 сил), а также дизелем 1.5 BlueHDi мощностью 95 и 115 сил.