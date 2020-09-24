В линейку Renault Megane войдёт кроссовер

Превращение Renault Megane в кроссовер может обойтись малой кровью: в основе модели лежит архитектура CMF-C/D, на которой также базируются Koleos и Kadjar вместе с Nissan X-Trail. Не исключено, что Megane-кроссовер будет представлять собой перелицованный вариант одного из этих автомобилей.

В случае же, если автопроизводитель готовит вседорожную версию «Мегана», то все изменения могут свести к увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам на кузове.