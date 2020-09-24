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В линейку Renault Megane войдёт кроссовер

В компании обсуждают возможность появления модели с таким кузовом

Renault Megane © Renault
Лиза Будрина
Появилась информация о дальнейших планах компании Renault на семейство автомобилей Megane. По информации источников Reuters, автопроизводитель не откажется от выпуска этой линейки, однако расширит её за счёт «кроссоверной версии». Собеседники агентства также заявили, что Megane станет «опорой для будущих моделей C-сегмента».

Превращение Renault Megane в кроссовер может обойтись малой кровью: в основе модели лежит архитектура CMF-C/D, на которой также базируются Koleos и Kadjar вместе с Nissan X-Trail. Не исключено, что Megane-кроссовер будет представлять собой перелицованный вариант одного из этих автомобилей.

В случае же, если автопроизводитель готовит вседорожную версию «Мегана», то все изменения могут свести к увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам на кузове.

Renault Megane в кузове универсал

Renault

Megane актуального поколения продаётся в Европе уже четыре года, а в начале 2020 года модель пережила плановый рестайлинг. С обновлением модель обзавелась подзаряжаемой гибридной версией E-Tech и «заряженной» R.S. Line, которая пришла на смену GT Line.

На европейском рынке Megane также доступен с бензиновыми моторами 1.0 TCe (120 сил) и 1.3 TCe (100, 115, 140 и 160 сил), а также дизелем 1.5 BlueHDi мощностью 95 и 115 сил.

Источник: Reuters