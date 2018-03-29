Компании ведут переговоры о слиянии и объединении активов

Пульс

Renault и Nissan задумали стать единым автопроизводителем

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29 марта 2018

Компании Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, объединении активов и создании нового производителя. Этот шаг связан с изменением стратегии производства, переходом к выпуску электромобилей и развитием бизнес-модели совместного использования. Об этом сообщает Bloomberg.

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В результате объединения альянс Renault-Nissan будет преобразован в корпорацию, главой которой станет нынешний председатель правления Карлос Гон. Сейчас Renault владеет 43 процентами Nissan, а японская компания — 15 процентами акций французской марки.

Как считают эксперты, новая компания позволит производителям эффективнее конкурировать с Volkswagen и Toyota. Помимо этого, они смогут объединить ресурсы для создания автономных транспортных средств, каршеринговых сервисов и машин на «новой энергии» (NEV).

По итогам 2017 года альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире. Компания продала 10,61 миллиона автомобилей, обогнав по этому показателю концерн Volkswagen.

Renault, Nissan и Mitsubishi Motors планировали совместно инвестировать 10 миллиардов евро в разработку четырех новых платформ, на которых построят 12 электрических и 40 автономных моделей. В 2022 году их совокупные продажи должны составить девять миллионов экземпляров.

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Фото: Renault Zoe, Nissan Leaf и глава альянса Карлос Гон, tiresandparts.net
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