Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi перезапустят: что изменится

Главная задача грядущей реструктуризации — устранить неравенство в перекрестном владении акций. Для этого Renault передаст 28,4 процента акций Nissan во французский трастовый фонд. Доверительный управляющий уполномочен продать находящиеся в трасте акции Nissan, если это будет выгодно Renault, при этом приоритетное право покупки закреплено за Nissan, как и выбор стороннего покупателя.

Таким образом, Renault и Nissan будут владеть долей в 15 процентов друг друга. Договоренностей о количестве представителей в советах директоров пока нет.