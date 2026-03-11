Renault представила новый кроссовер для международных рынков

Технические характеристики пока не раскрываются, но уже известно, что серийный Bridger построят на модульной платформе RGMP Small. Архитектура универсальна и позволяет устанавливать традиционные ДВС, гибридные системы и полностью электрические силовые установки. Разработка модели ведётся в Индии — этот рынок станет для кроссовера первым, затем последуют страны Африки и Ближнего Востока.

