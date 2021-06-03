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Renault подняла цены на все автомобили в России

Стоимость моделей французской марки увеличилась на 0,8-2 процента относительно прежней цены
Компания Renault, которая поднимала цены в России в мае, решила вновь скорректировать прайс-листы в сторону увеличения. На этот раз подорожание охватило весь модельный ряд французского автопроизводителя: автомобили прибавили от 0,8 до двух процентов относительно старой цены, или от восьми до 25 тысяч рублей. Новое подорожание автомобилей Renault зафиксировали аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.
Renault Logan Stepway © Renault
Мария Евдокимова

Наименее заметную прибавку получили седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их модификации с приставкой Stepway. Обе модели стали дороже на 8-9 тысяч рублей. Renault Duster второго поколения подорожал на 13 тысяч рублей, а ценник на модель предыдущей генерации исчез с сайта марки. За счет этого минимальная цена кроссовера увеличилась разом на 8,9 процента.

На 13-15 тысяч рублей выросла стоимость Kaptur, а самую заметную прибавку получил кросс-купе Arkana. Модель подорожала на 15-25 тысяч рублей, причем максимально стоимость выросла в базовом исполнении Life.

Цены на автомобили Renault и их динамика – в таблице ниже.

МодельЦена в рубляхПрибавка в рубляхПрибавка в процентах
Arkana1 271 000-1 797 00015 000-25 0000,8-2
Duster993 000-1 498 00013 0000,9-1,3
Kaptur1 192 000-1 689 00013 000-15 0000,8-1,1
Logan714 000-945 00080000,9-1,1
Logan Stepway840 000-1 018 00080000,8-1
Sandero730 000-961 00090000,9-1,2
Sandero Stepway891 000-1 064 00090000,9-1

Автомобили Renault дорожали в России не так давно – в мае, когда их стоимость увеличилась на 14-35 тысяч рублей. Существеннее всего подорожали кроссоверы Duster и Arkana.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по апрель нынешнего года Renault продала в России 44 321 автомобиль, что на 26 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Бестселлером марки является Logan, на котором остановили выбор 11 373 жителя России.

Источник: Цена Авто