Renault подняла цены на все автомобили в России

Наименее заметную прибавку получили седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их модификации с приставкой Stepway. Обе модели стали дороже на 8-9 тысяч рублей. Renault Duster второго поколения подорожал на 13 тысяч рублей, а ценник на модель предыдущей генерации исчез с сайта марки. За счет этого минимальная цена кроссовера увеличилась разом на 8,9 процента.

На 13-15 тысяч рублей выросла стоимость Kaptur, а самую заметную прибавку получил кросс-купе Arkana. Модель подорожала на 15-25 тысяч рублей, причем максимально стоимость выросла в базовом исполнении Life.

Цены на автомобили Renault и их динамика – в таблице ниже.