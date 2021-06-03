Renault подняла цены на все автомобили в России

Renault подняла цены на все автомобили в РоссииСтоимость моделей французской марки увеличилась на 0,8-2 процента относительно прежней цены
Наименее заметную прибавку получили седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их модификации с приставкой Stepway. Обе модели стали дороже на 8-9 тысяч рублей. Renault Duster второго поколения подорожал на 13 тысяч рублей, а ценник на модель предыдущей генерации исчез с сайта марки. За счет этого минимальная цена кроссовера увеличилась разом на 8,9 процента.
На 13-15 тысяч рублей выросла стоимость Kaptur, а самую заметную прибавку получил кросс-купе Arkana. Модель подорожала на 15-25 тысяч рублей, причем максимально стоимость выросла в базовом исполнении Life.
Цены на автомобили Renault и их динамика – в таблице ниже.
|Модель
|Цена в рублях
|Прибавка в рублях
|Прибавка в процентах
|Arkana
|1 271 000-1 797 000
|15 000-25 000
|0,8-2
|Duster
|993 000-1 498 000
|13 000
|0,9-1,3
|Kaptur
|1 192 000-1 689 000
|13 000-15 000
|0,8-1,1
|Logan
|714 000-945 000
|8000
|0,9-1,1
|Logan Stepway
|840 000-1 018 000
|8000
|0,8-1
|Sandero
|730 000-961 000
|9000
|0,9-1,2
|Sandero Stepway
|891 000-1 064 000
|9000
|0,9-1
Автомобили Renault дорожали в России не так давно – в мае, когда их стоимость увеличилась на 14-35 тысяч рублей. Существеннее всего подорожали кроссоверы Duster и Arkana.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по апрель нынешнего года Renault продала в России 44 321 автомобиль, что на 26 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Бестселлером марки является Logan, на котором остановили выбор 11 373 жителя России.