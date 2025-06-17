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Опубликовано 17 июня 2025, 19:59
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Мантуров усомнился в возвращении Renault в капитал АвтоВАЗа и в Россию в целом

Французская компания, по его словам, делает все, чтобы лишить себя такого права
Renault может не получить шанс на возвращение в АвтоВАЗ из-за собственных решений. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что действия французской компании после ухода с российского рынка могут лишить ее возможности воспользоваться опционом на обратный выкуп. Renault прекратила кооперационные поставки и, по информации властей, намерена наладить производство беспилотников на Украине. Эти факторы, по словам Мантурова, обязательно будут учтены при принятии решения.
Мантуров усомнился в возвращении Renault в капитал АвтоВАЗа и в Россию в целом
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

По словам Дениса Мантурова, власти сомневаются в том, что Renault действительно намерена вернуться в капитал АвтоВАЗа. В 2022 году в рамках соглашения об уходе французской компании с российского рынка была предусмотрена возможность обратного выкупа акций в течение шести лет. Однако, как утверждает Мантуров, на практике Renault делает все, чтобы этот сценарий не стал реальностью.

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Вице-премьер заявил, что Renault прервала все производственные связи с АвтоВАЗом и не оказала никакой поддержки предприятию. Кроме того, французская компания, по данным властей, поставляет технику на Украину. СМИ сообщали о планах Renault наладить в этой стране производство беспилотников. Мантуров подчеркнул, что эти действия будут приняты во внимание при рассмотрении вопроса о возможном возвращении компании в Россию.

При этом в середине марта глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа. Он отметил, что переговоры по этому вопросу в настоящее время не ведутся, но идея остается актуальной. Мантуров тогда добавил, что перед тем как воспользоваться опционом, французской стороне придется обсудить условия, к которым он был привязан.

Источник:РБК
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия