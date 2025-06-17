Мантуров усомнился в возвращении Renault в капитал АвтоВАЗа и в Россию в целом

Французская компания, по его словам, делает все, чтобы лишить себя такого права

Renault может не получить шанс на возвращение в АвтоВАЗ из-за собственных решений. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что действия французской компании после ухода с российского рынка могут лишить ее возможности воспользоваться опционом на обратный выкуп. Renault прекратила кооперационные поставки и, по информации властей, намерена наладить производство беспилотников на Украине. Эти факторы, по словам Мантурова, обязательно будут учтены при принятии решения.