Мантуров усомнился в возвращении Renault в капитал АвтоВАЗа и в Россию в целом

Мантуров усомнился в возвращении Renault в капитал АвтоВАЗа и в Россию в целомФранцузская компания, по его словам, делает все, чтобы лишить себя такого права
По словам Дениса Мантурова, власти сомневаются в том, что Renault действительно намерена вернуться в капитал АвтоВАЗа. В 2022 году в рамках соглашения об уходе французской компании с российского рынка была предусмотрена возможность обратного выкупа акций в течение шести лет. Однако, как утверждает Мантуров, на практике Renault делает все, чтобы этот сценарий не стал реальностью.
Вице-премьер заявил, что Renault прервала все производственные связи с АвтоВАЗом и не оказала никакой поддержки предприятию. Кроме того, французская компания, по данным властей, поставляет технику на Украину. СМИ сообщали о планах Renault наладить в этой стране производство беспилотников. Мантуров подчеркнул, что эти действия будут приняты во внимание при рассмотрении вопроса о возможном возвращении компании в Россию.
При этом в середине марта глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа. Он отметил, что переговоры по этому вопросу в настоящее время не ведутся, но идея остается актуальной. Мантуров тогда добавил, что перед тем как воспользоваться опционом, французской стороне придется обсудить условия, к которым он был привязан.