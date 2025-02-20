Renault может вернуться на российский рынок

Renault официально ушел из России весной 2022 года. Активы французского производителя распределили между правительством Москвы и ФГУП НАМИ. На мощностях бывшего завода «Рено Россия» сегодня выпускают автомобили «Москвич». Вернуть себе головную площадку французы не смогут. При этом у Renault еще несколько лет есть опция обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе.