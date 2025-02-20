Renault может вернуться на российский рынок

Renault может вернуться на российский рынокОднако вернуть бывший завод «Рено Россия» бренд не сможет
Глава Renault сообщил, что компания может рассмотреть возвращение в Россию в качестве расширения своего бизнеса. Если такая возможность предоставится, французский бренд постарается этим воспользоваться. При этом основная задача, которая сегодня стоит перед компанией, заключается в расширении своего модельного ряда за счет внедрения электрокаров и гибридов.
Renault официально ушел из России весной 2022 года. Активы французского производителя распределили между правительством Москвы и ФГУП НАМИ. На мощностях бывшего завода «Рено Россия» сегодня выпускают автомобили «Москвич». Вернуть себе головную площадку французы не смогут. При этом у Renault еще несколько лет есть опция обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе.
В ноябре прошлого года в Госдуме сообщили, на каких условиях в Россию могут вернуться Mercedes-Benz и BMW. Немецким брендам позволят выйти на российский рынок только в случае снятия санкций.