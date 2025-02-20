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Опубликовано 20 февраля 2025, 20:14
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Renault может вернуться на российский рынок

Однако вернуть бывший завод «Рено Россия» бренд не сможет
Компания Renault может официально вернуться в Россию. Об этом в комментарии изданию Financial Times сообщил руководитель французской марки Лука де Мео. При этом топ-менеджер заявил, что возвращение на российский рынок не является приоритетной задачей для производителя. В настоящий момент компания сосредоточена на расширении собственного модельного ряда.
Renault может вернуться на российский рынок
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Глава Renault сообщил, что компания может рассмотреть возвращение в Россию в качестве расширения своего бизнеса. Если такая возможность предоставится, французский бренд постарается этим воспользоваться. При этом основная задача, которая сегодня стоит перед компанией, заключается в расширении своего модельного ряда за счет внедрения электрокаров и гибридов.

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Renault официально ушел из России весной 2022 года. Активы французского производителя распределили между правительством Москвы и ФГУП НАМИ. На мощностях бывшего завода «Рено Россия» сегодня выпускают автомобили «Москвич». Вернуть себе головную площадку французы не смогут. При этом у Renault еще несколько лет есть опция обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе.

В ноябре прошлого года в Госдуме сообщили, на каких условиях в Россию могут вернуться Mercedes-Benz и BMW. Немецким брендам позволят выйти на российский рынок только в случае снятия санкций.