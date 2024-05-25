Полностью рассекречен новейший Renault Sandero сборки АвтоВАЗа

Полностью рассекречен новейший Renault Sandero сборки АвтоВАЗаПроект не был реализован, однако предсерийные машины остались
Российская версия нового Sandero Stepway должна была дебютировать летом 2022 года, а собирать пятидверки планировали в Тольятти. После ухода Renault из нашей страны проект свернули. Мировая премьера аналогичной бюджетной модели состоялась в Южной Америке. Однако вариант для России всё-таки существенно отличается по дизайну от бразильского «клона».
АвтоВАЗ продолжает тестировать немногочисленные предсерийные Renault Sandero Stepway: возможно, машины используются в хозяйственных целях, возможно, на примере хэтчбека проверяют компоненты шасси для соплатформенной Lada Iskra. Официальной информации о технике несостоявшейся модели нет, но скорее всего Sandero Stepway должен был сохранить связку атмосферного двигателя H4M и вариатора Jatco.
Судя по шпионским снимкам, у АвтоВАЗа есть как минимум четыре готовых прототипа Renault Sandero Stepway. Машины особо не прячут, но и сообщать подробности о проекте не спешат. Ближайшей новинкой Lada станет как раз Iskra — дебют состоится через десять дней на Петербургском международном экономическом форуме.