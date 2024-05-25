Полностью рассекречен новейший Renault Sandero сборки АвтоВАЗа

Проект не был реализован, однако предсерийные машины остались

Полностью рассекречен новейший Renault Sandero сборки АвтоВАЗа. В Тольятти впервые со всех ракурсов запечатлели хэтчбек французской марки без камуфляжа. Судя по открытым данным, собственником и страхователем автомобиля является акционерное общество АвтоВАЗ. В Сети есть снимки двух тёмно-красных Sandero Stepway на внутризаводских номерах Lada. Оба в схожих богатых комплектациях с рейлингами, противотуманными фарами и легкосплавными дисками.