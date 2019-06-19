Renault рассекретила дешевый семиместный компактвэн Triber

Спрос на новинку в Индии обеспечен хотя бы потому, что длина Triber составляет менее 4 метров, а значит она попадает под налоговые льготы. Более того, на местном рынке у модели нет прямых конкурентов, за исключением Datsun Go+.

Renault Triber построен на модульной архитектуре CMF-A. Его длина составляет 3990 миллиметров, ширина — 1739 миллиметров, высота — 1643 миллиметра, колесная база — 2636 миллиметров, а дорожный просвет равен 182 миллиметрам. Объем багажника варьируется в зависимости от конфигурации кресел от 84 до 625 литров.