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14:58

Renault рассекретила дешевый семиместный компактвэн Triber

Автомобиль длиной 3,9 метра получил 7 посадочных мест

В арсенале французского бренда появилась очередная бюджетная модель для индийского рынка — Renault Triber. Автомобиль базируется на одной платформе с кроссовером Kwid и будет доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении.
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Спрос на новинку в Индии обеспечен хотя бы потому, что длина Triber составляет менее 4 метров, а значит она попадает под налоговые льготы. Более того, на местном рынке у модели нет прямых конкурентов, за исключением Datsun Go+.

Renault Triber построен на модульной архитектуре CMF-A. Его длина составляет 3990 миллиметров, ширина — 1739 миллиметров, высота — 1643 миллиметра, колесная база — 2636 миллиметров, а дорожный просвет равен 182 миллиметрам. Объем багажника варьируется в зависимости от конфигурации кресел от 84 до 625 литров.

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Уже «в базе» Triber укомплектован 15-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами размерностью 185/65. Кроме того, для компактвэна предусмотрены датчики парковки, 3,5-дюймовый дисплей на приборной панели и 8-дюймовый экран мультимедийной системы, причем последняя поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

На индийском рынке модель предложат с трехцилиндровым мотором объемом 1 литр мощностью 72 лошадиные силы, а в следующем году линейка пополнится наддувным агрегатом того же объема. Трансмиссия — 5-ступенчатая «механика» либо 5-диапазонный автомат.

В продажу компактвэн поступит до конца лета.

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