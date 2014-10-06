Renault выпустит пикап

По словам Нормана, новинка «появится в 2016 году или позже». Она позаимствует платформу «у одной из моделей» альянса Renault-Nissan, однако будет «существенно от нее отличаться» по своей стилистике.

По всей видимости, новинку построят на базе пикапа Nissan Navara нового поколения, который был рассекречен летом нынешнего года. В его основе лежит модернизированное шасси предшественника с доработанным задним моcтом и листовыми рессорами.

О линейке двигателей пикапа Renault пока нет данных. К примеру, «Навара» предлагается с 2,5-литровым дизелем, доступным в двух вариантах мощности – 163 (403 Нм) и 190 (450 Нм) лошадиных сил.

Ожидается, что производство новинки Renault, как и Nissan Navara, наладят на недавно открывшемся предприятии альянса в Таиланде. Норман предположил, что основными рынками для пикапа станет Северная и Латинская Америка, а также Восточная Европа, где существует высокий спрос на подобные автомобили.

Ранее сообщалось, что компания Renault планирует выпустить два новых вседорожника. Один из них получит название Djeyo и позаимствует платформу у Nissan X-Trail. Второй кроссовер, который назовут Racoon, попадет в один сегмент с Nissan Qashqai.