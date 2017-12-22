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Обновленный Jeep Renegade получит оптику в стиле Wrangler

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22 декабря 2017

Обновленный внедорожник Jeep Renegade получит фары головного света в стиле Wrangler нового поколения. Фотографии машины опубликованы в Instagram-аккаунте Renegade Jeeps Adventure Group.

Помимо фар, новинка получит и другие изменения. В частности, поменяется расположение противотуманных фар и окантовка решетки радиатора.

В салоне внедорожника появится новая мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем и измененный блок управления климат-контролем.

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Jeep Renegade текущего поколения.

Jeep Renegade текущего поколения.

Jeep Renegade текущего поколения.

Jeep Renegade текущего поколения.

В России Jeep Renegade доступен с турбированным и атмосферным двигателем объемом 1,6 и 1,4 литра соответственно. Отдача агрегатов составляет 140 и 110 лошадиных сил. Топовая модификация — Trailhawk — оснащается 184-сильным «атмосферником» мощностью 184 лошадиные силы.

Цены на Jeep Renegade начинаются от 1 245 000 рублей.

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