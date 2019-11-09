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19:19

В Англии за рулём суперкаров разрешили ездить без водительских прав

Необычный сервис запустила британская фирма по прокату автомобилей

© autowp.ru
Для того, чтобы взять в аренду суперкар, больше не потребуется водительское удостоверение: английская фирма TrackDays готова пустить за руль начинающих водителей или тех, кто лишён права управления транспортным средством. Желающие прокатиться с ветерком должны быть не моложе 17 лет, а сам заезд будет проходить на закрытом треке.

Сервис TrackDays предлагает клиентам выбрать между Aston Martin Vantage, Lamborghini Gallardo, Ferrari California или F430, Audi R8, Chevrolet Camaro, Lotus Exige 350S, Lotus Elise, Porsche Boxster или 911 Turbo, Jaguar F-Type R, BMW i8, Nissan GT-R, и Subaru Impreza WRX STI. Базовая цена аренды — 49 фунтов стерлингов (около 4000 тысяч рублей по текущему курсу). Арендовать два суперкара можно за 95 фунтов стерлингов (около 7,8 тысячи рублей), а десять машин обойдутся в 409 фунтов (около 33,3 тысячи рублей).

Заплатив за прокат, потребитель получает возможность проехать за рулём каждого автомобиля один круг длиной 4,8 километра по закрытому автодрому. Обязательное условие: действия клиента будет контролировать инструктор. При покупке самого дорогого пакета за 409 фунтов стерлингов клиент помимо десяти самостоятельных кругов получит в подарок поездку в роли пассажира на Lotus Elise.

Компания TrackDays решилась на эксперимент в связи с ужесточением правил выдачи водительских удостоверений в Великобритании. После реформы за прошлый год права смогли получить только 45,8 процента автолюбителей.

Источник: TrackDays