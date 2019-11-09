В Англии за рулём суперкаров разрешили ездить без водительских прав

Сервис TrackDays предлагает клиентам выбрать между Aston Martin Vantage, Lamborghini Gallardo, Ferrari California или F430, Audi R8, Chevrolet Camaro, Lotus Exige 350S, Lotus Elise, Porsche Boxster или 911 Turbo, Jaguar F-Type R, BMW i8, Nissan GT-R, и Subaru Impreza WRX STI. Базовая цена аренды — 49 фунтов стерлингов (около 4000 тысяч рублей по текущему курсу). Арендовать два суперкара можно за 95 фунтов стерлингов (около 7,8 тысячи рублей), а десять машин обойдутся в 409 фунтов (около 33,3 тысячи рублей).

Заплатив за прокат, потребитель получает возможность проехать за рулём каждого автомобиля один круг длиной 4,8 километра по закрытому автодрому. Обязательное условие: действия клиента будет контролировать инструктор. При покупке самого дорогого пакета за 409 фунтов стерлингов клиент помимо десяти самостоятельных кругов получит в подарок поездку в роли пассажира на Lotus Elise.