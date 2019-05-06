Shelby выпустила ограниченную серию компрессорных «Мустангов» для проката

Каждый экземпляр Shelby GT-S будет окрашен в фирменные цвета Sixt — сочетание черного и оранжевого, — и декорирован в соответствии с концепцией, разработанной совместно с заказчиком. В движение фастбэки приводит 5,0-литровый V8 с механическим нагнетателем мощностью более 600 лошадиных сил, совмещенный с 10-диапазонным «автоматом».
Прокатные «Мустанги» также получат подвеску с особыми настройками, тормоза Brembo и фирменные диски Shelby. Всего будет построен 21 фастбек: 20 поступят в офисы Sixt по всей территории США, а последний экземпляр передадут Себастьяну Биркелю, генеральному директору Sixt USA. Все автомобили получат уникальный серийный номер и будут включены в реестр Shelby.
В 2016 году Shelby представила спецверсию купе Mustang, получившую название GT-H в честь спорткара Shelby GT350H, который компания Hertz предлагала в качестве прокатной машины в рамках программы Rent-a-Racer («арендуй гоночную машину») в 60-х.