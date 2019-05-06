Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:09

Shelby выпустила ограниченную серию компрессорных «Мустангов» для проката

20 автомобилей передадут компании Sixt

Компания Shelby American представила ограниченную серию «Мустангов», построенных для компании по прокату автомобилей Sixt. Новинка под названием Shelby GT-S стала первой арендной машиной с компрессорным двигателем, доступной клиентам национальной сети проката.
Загрузка...

Каждый экземпляр Shelby GT-S будет окрашен в фирменные цвета Sixt — сочетание черного и оранжевого, — и декорирован в соответствии с концепцией, разработанной совместно с заказчиком. В движение фастбэки приводит 5,0-литровый V8 с механическим нагнетателем мощностью более 600 лошадиных сил, совмещенный с 10-диапазонным «автоматом».

>
Reload
1 / 6

Прокатные «Мустанги» также получат подвеску с особыми настройками, тормоза Brembo и фирменные диски Shelby. Всего будет построен 21 фастбек: 20 поступят в офисы Sixt по всей территории США, а последний экземпляр передадут Себастьяну Биркелю, генеральному директору Sixt USA. Все автомобили получат уникальный серийный номер и будут включены в реестр Shelby.

В 2016 году Shelby представила спецверсию купе Mustang, получившую название GT-H в честь спорткара Shelby GT350H, который компания Hertz предлагала в качестве прокатной машины в рамках программы Rent-a-Racer («арендуй гоночную машину») в 60-х.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...