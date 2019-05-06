Shelby выпустила ограниченную серию компрессорных «Мустангов» для проката

Каждый экземпляр Shelby GT-S будет окрашен в фирменные цвета Sixt — сочетание черного и оранжевого, — и декорирован в соответствии с концепцией, разработанной совместно с заказчиком. В движение фастбэки приводит 5,0-литровый V8 с механическим нагнетателем мощностью более 600 лошадиных сил, совмещенный с 10-диапазонным «автоматом».