Рестайлинговый Belgee X50 показали в Минске

О том, что Belgee X50 получит важные обновления, стало известно в ходе вручения руководству завода «Знака качества», присужденного в Белоруссии этой модели.

«На предприятии не стоят на месте, работают над рестайлингом этой модели. Новый автомобиль будет укомплектован уже не трехцилидровым, а четырехцилидровым двигателем. Будет усовершенствована и электронная начинка, появится адаптивный круиз-контроль. Уже сделаны первые 20 образцов авто», – передает белорусское государственное информагентство «БелТА».

Сертификат на один из обновленных автомобилей вручили президенту страны Александру Лукашенко, чтобы учесть замечания по конструкции автомобиля с его стороны. Лукашенко пообещал передарить этот подарок.

«Потому что все подарки, которые лично мне, я направляю людям», – заявил он.

Belgee X50 представляет собой локализованную копию китайского Geely Coolray первого поколения. По данным завода «Белджи», в 2025 году в России было реализовано 38,3 тыс. кроссоверов этой модели, в Белоруссии – еще 11 тыс. машин.