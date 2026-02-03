«Ресурс уходит в никуда»: россиянам назвали опасности автозапуска

Специалист пояснил, что при настройке автоматического запуска ключевая задача автовладельца — найти баланс частоты его срабатывания, чтобы с одной стороны обеспечить комфорт, а с другой – не навредить ресурсу узлов и агрегатов автомобиля.

«Проблемы начинаются, когда автопрогревом пытаются компенсировать неправильную эксплуатацию и выставляют частые и продолжительные циклы. В таком режиме силовой агрегат подолгу работает на холодном масле и невысоких оборотах, что для ресурса значительно хуже, чем короткий запуск и дальнейшее движение», — пояснил Ершов.

По его словам, если каждые два часа двигатель автомобиля заводится и работает по 15−20 минут, он существует в режиме хронического недопрогрева. Это ведет к активному отложению нагара на свечах и элементах выхлопной системы. Также работа автозапуска в таком режиме негативно сказывается на состоянии аккумулятора, поскольку генератор на холостых оборотах не успевает восполнить заряд, потраченный на холодный пуск. В результате батарея может разрядиться.

«Нагар активнее откладывается на свечах и элементах выпускной системы, а ресурс цилиндро‑поршневой группы уходит «в никуда», – предупредил эксперт.

Еще одна опасность кроется в неправильном монтаже сигнализации с автозапуском: скрутки проводов, неправильный подбор электроцепей и перегруженные штатные проводники повышают вероятность коротких замыканий, указал Ершов.