Сломанная коробка не остановила водителя из США. Он поехал задним ходом

Камеры наружного наблюдения на одном из шоссе в штате Огайо запечатлели водителя внедорожника, который выехал из пробки на автомагистрали задним ходом, проехал по еще нескольких нескольким дорогам и остановился на ближайшей парковке. Ролик опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» департамент транспорта штата.

Инцидент произошел неподалеку от городка Кенел Уинчестер. Как пишет KXAN со ссылкой на представителя департамента транспорта Огайо, водитель автомобиля пока не найден и установить точную причину, почему он проехал по нескольким дорогам задним ходом, невозможно.

Предположительно, в машине сломалась коробка передач, из-за чего она могла ехать только назад. При этом водитель решил не останавливаться на шоссе, а доехать до ближайшей парковки.

Видео Ohio Department of Transportation

В сообщении в конце ролика говорится: «Пожалуйста, не поступайте так, как этот водитель». Дорожные службы США рекомендовали автомобилистам в случае поломки остановиться на обочине и вызвать техпомощь.