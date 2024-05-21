Супергибрид Lamborghini Revuelto за 140 миллионов купили в России всего за день

Московский дилер нашел владельца первому Revuelto в России за рекордный срок

В Москве супергибрид Lamborghini Revuelto за 140 миллионов рублей продали за сутки. Как рассказали представители компании, которая первой привезла автомобиль в Россию, владельца уникальной для отечественного рынка новинке действительно нашли всего за один день. Причем ранее аналогичный автомобиль уже выставляли на продажу за ту же сумму, но речь шла об экземпляре, который пока что физически находится не в России.