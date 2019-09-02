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16:13

SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton

В России модель не продается и вряд ли появится в обозримом будущем

Компания SsangYong запустила в продажу на домашнем рынке рестайлинговое семейство Rexton, которое включает внедорожник и пикап. Изменения носят точечный характер и в основном касаются дизайна экстерьера и набора базового оборудования.

Обновленный внедорожник Rexton четвертого поколения получил хромированную радиаторную решетку с трехмерным рисунком и модернизированный ключ с функцией дистанционного включения фар. Кроме того, в список стандартного оснащения вошли система мониторинга мертвых зон и система слежения за рядностью движения.

Пикап в свою очередь обзавелся новыми бамперами – теперь они выглядят так же, как у внедорожника, а решетка радиатора при этом осталась прежней.

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Моторная линейка не изменилась: она состоит из одного турбодизеля объемом 2,2 литра, который выдает 187 лошадиных сил. Цены в Южной Корее варьируются от 18 тысяч долларов за внедорожник до 23 тысяч за пикап. Удлиненная версия последнего обойдется на 5,4 тысячи долларов дороже.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по июль текущего года в России было продано всего четыре новых автомобиля SsangYong, так что фактически бренд покинул наш рынок. Однако официального заявления на этот счет пока не было.