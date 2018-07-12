Американцы построили «военный» внедорожник с броней и V8

Калифорнийская компания Rezvani Motors представила новую версию внедорожника Tank – Military Edition. От обычной машины «военный» вариант отличается бронированным кузовом, дополнительными средствами защиты и возможностью установки 717-сильного двигателя V8 Hellcat.

Новинка получила бронекапсулу и стекла с максимальным, седьмым уровнем защиты, которые выдерживают выстрелы из штурмовой винтовки. Аккумуляторная батарея и топливный бак внедорожника защищены кевларовым кожухом. Днище машины также усилено для защиты от взрыва.

В список оснащения Tank Military Edition входит защита радиатора, военные шины, которые не боятся проколов, выдвижные ручки дверей, система дымовой завесы, система ночного видения, ослепляющие фонари, стробоскопы, сирена, противогазы, комплекты для оказания первой помощи и защиты от переохлаждения.

Дополнительно для внедорожника доступны несколько вариантов регулируемой подвески, отделки интерьера и цветовых решений.

Начальная цена Rezvani Tank Military Edition составляет 295 000 долларов (18,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Rezvani Tank

Обычный Rezvani Tank дебютировал в октябре прошлого года. Это вторая модель в линейке компании. Первый — суперкар Beast Alpha — оснащает 2,4-литровым мотором Honda с приводным нагнетателем. Отдача агрегата — 500 лошадиных сил. До 60 миль в час (96 километров в час) Beast Alpha разгоняется за 3,2 секунды.