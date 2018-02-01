У «Альфа-Зверя» появилась хардкорная версия

Калифорнийская компания Rezvani представила самый быстрый и мощный суперкар в своей истории — хардкорный Beast Alpha X Blackbird. Модель, названную в честь стратегического сверхзвукового самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, выпустят в количестве пяти экземпляров. Цена каждого составит 225 000 долларов (12,7 миллиона рублей).

«Альфа-Зверь» оснащается 2,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 710 лошадиных сил. Двигатель построен с нуля на гоночных компонентах фирм Carillo и Cosworth. Он работает в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо шестидиапазонной секвентальной трансмиссией собственной разработки Rezvani.

С нуля до 97 километров в час суперкар способен разгоняться за 2,9 секунды.

В конструкции Beast Alpha X активно используется углеродный композит. Из него выполнены кузовные панели, дверные карты и другие элементы салона. Масса суперкара — 952 килограмма.

В список оснащения Rezvani Beast Alpha X Blackbird входят двери Sidewinder, сдвигающиеся в сторону направления движения, съемная крыша, 18-дюймовые колесные диски, карбон-керамические тормоза, сиденья из углепластика и светодиодная оптика.

Стандартный Beast Alfa отличается от Blackbird низкой массой — суперкар весит 885 килограммов, но и менее мощным двигателем. Под капотом у него установлен 2,4-литровый мотор Honda с приводным нагнетателем Rotrex, а также с усиленными поршнями и шатунами. Отдача — 500 лошадиных сил. До 97 километров в час Beast Alfa разгоняется за 3,2 секунды.