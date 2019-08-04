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23:45

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Австралиец Даниэль Риккардо признался, что ждёт Aston Martin Valkyrie за 3,4 миллиона евро

© Aston Martin
Ведущим шоу Top Gear удалось в неформальной обстановке побеседовать с гонщиком команды Renault Sport F1 Даниэлем Риккардо. Несмотря на уход из системы Red Bull, Риккардо не отказался от предзаказа на гиперкар Aston Martin Valkyrie и ждёт автомобиль, разработанный в сотрудничестве с бывшим работодателем.

Вдобавок Даниэль дал понять, что недавно прикупил раритетную Ferrari 275 GTS. Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара. Цена на некоторые версии родстеров и купе, выпущенных во второй половине 1960-х, достигает двух миллионов евро.

Австралиец вряд ли будет часто кататься на эксклюзивных приобретениях — по условиям контракта с Renault он обязан пользоваться служебными машинами французской фирмы. В обычной жизни Риккардо ездит на Clio V6 — в таком хот-хэтче и записывалось интервью.

Инсайдеры утверждают, что по текущему контракту с Renault F1 Риккардо получит за два года выступлений 60 миллионов евро. Подобная зарплата делает харизматичного австралийца одним из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1, наряду с действующим чемпионом Льюисом Хэмилтоном из Mercedes и лидером Ferrari Себастьяном Феттелем.

Источник: TopGear