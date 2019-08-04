Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Вдобавок Даниэль дал понять, что недавно прикупил раритетную Ferrari 275 GTS. Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара. Цена на некоторые версии родстеров и купе, выпущенных во второй половине 1960-х, достигает двух миллионов евро.