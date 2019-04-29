Видео: как во время гонки врезаться в болид Формулы-1 задним ходом

Двойным сходом закончилась атака Даниэля Риккьярдо из команды Renault на позиции пилота Toro Rosso Даниила Квята. В борьбе за десятое место австралиец пытался пройти российского гонщика по внутренней траектории. В результате Риккьярдо перетормозил, и вылетел по прямой в «карман» трассы. Тем самым он не дал повернуть и Квяту: его машина также застыла в «кармане».
Очевидно, Риккьярдо не понял, что его машина в «кармане» не одна. Пытаясь выехать оттуда, Дэн принялся сдавать задним ходом, но врезался в стоящую поперек машину Даниила.
После этого курьезного происшествия оба пилота все-таки смогли продолжить гонку, но скоро сошли из-за повреждений машин. После гонки Риккьярдо получил наказание от судей — на стартовой решетке Гран-При Испании его переставят на три позиции назад.
Победу в гонке одержал гонщик команды Mercedes AMG Petronas Motorsport, Вальттери Боттас. Для него это уже вторая победа в сезоне, он же и возглавляет чемпионат. На втором месте финишировал прошлогодний чемпион — его партнер по команде Льюис Хэмилтон. «Бронзу» взял Себастьен Феттель из Ferrari.