Фургон Peugeot Rifter превратили во внедорожник с палаткой на крыше

Компания Peugeot представит в Женеве вседорожный концепт на базе нового фургона Rifter. Новинка под названием Rifter 4x4 получит увеличенный на 80 миллиметров дорожный просвет, систему полного привода и палатку.

Особенность концепт-кара — полноприводная трансмиссия Dangler с тремя режимами работы: передний привод, полный и полный с заблокированной муфтой задней оси. Двигатель — 1,5-литровый дизель семейства BlueHDi, выдающий 130 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой».

Peugeot Rifter 4x4 укомплектован дополнительной 1,35-метровой секцией светодиодных огней на крыше, вседорожными покрышками BF Goodrich, портативной автопалаткой Overland и электрическим велосипедом Peugeot eM02 FS Powertube.

Модель Peugeot Rifter пришла на смену Partner. Компактвэн построен на модульной платформе EMP2 и доступен в двух модификациях: длиной 4,4 и 4,75 метра. При этом салон Rifter может быть пяти- или семиместным.

Новинка оснащается бензиновыми моторами мощностью 110 и 130 лошадиных сил, а также дизелями объемом 1,5 литра, отдача которых составляет 75, 100 и 130 сил. В зависимости от двигателя будет доступна пятиступенчатой «механика» или восьмидиапазонный «автомат».

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?