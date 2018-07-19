Rimac вывел на улицы «флот» беспилотников

Хорватская компания Rimac Automobili начала тестирование собственной системы автономного управления и опубликовала видео, где показала один из экспериментальных беспилотников. Машина, построенная на базе минивэна Renault Grand Scenic, является частью «флота» автономных автомобилей, каждый из которых используется для определенных задач.

Тестовые машины оборудованы вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта. На них инженеры Rimac проверяют работу алгоритмов автопилота, осуществляют сбор данных для последующей оптимизации системы, а также настраивают функцию «виртуального тренера», которая станет частью бортовой системы электрогиперкара C_Two.

Видео со страницы Rimac Automobili в Facebook.

Представленный на ролике беспилотник оснащен восемью камерами, шестью радарами, 12 ультразвуковыми датчиками, инерциальным измерительным блоком и высокоточным GPS-приемником. В течение часа автопилот собирает шесть терабайт данных: их используют для разработки моделей восприятия объектов, планирования маршрута и мониторинга состояния водителя.

Систему автономного управления Rimac разрабатывает в том числе для 1914-сильного гиперкара C_Two. Электрокар, оснащенный четырьмя электромоторами, планируется укомплектовать пробочным автопилотом, функций удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений и адаптивным круиз-контролем.