Новый электрический гиперкар Rimac: мощность свыше 1224 сил и автопилот

Новая модель хорватского производителя электрокаров Rimac получит силовую установку мощностью свыше 1224 лошадиных сил, комплект батарей емкостью 120 киловатт-часов и автопилот. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники внутри компании.

По словам собеседника издания, характеристики автомобиля были пересмотрены после дебюта нового Tesla Roadster, который получит батареи на 200 киловатт-часов. Других подробностей о новинке Rimac пока нет. Известно лишь, что автопилот машины будет соответствовать так называемому четвертому уровню автономности. Он позволяет электронике полностью управлять машиной в любых ситуациях, но, тем не менее, требует присутствия водителя за рулем.

Тизер Rimac Concept Two

Как заявила управляющий директор Rimac Моника Микач, озвученное ранее название будущей машины – Concept Two – рабочий вариант, а имя серийной модели будет другим. Она добавила, что все характеристики новинки будут лучше, чем у первой модели, оснащенной четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1224 лошадиные силы и комплектом батарей емкостью 82 киловатт-часа. «Сотню» этот автомобиль способен набирать за 2,5 секунды.

Новинка будет крупнее и комфортабельнее первой модели марки, но останется при этом двухместной. Выпуск четырехместной модели компания не планирует.

Все соберут 100 экземпляров Concept Two. Стоимость каждого превысит миллион долларов.

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