Новый электрогиперкар Rimac: раскрыты детали внешности

Хорватская компания Rimac Automobili показала видеотизер нового гиперкара, в котором можно разглядеть детали внешности автомобиля. Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве через несколько дней.

Гиперкар на данный момент известен под внутрикорпоративным обозначением Concept Two. Серийная машина, как ранее заявила управляющий директор Rimac Моника Микач, будет называться по-другому.

О новом автомобиле информации пока мало. Известно, что машина получит автопилот четвертого уровня, электронно-управляемый задний спойлер, силовую установку мощностью более 1224 лошадиных сил и блок батарей емкостью 120 киловатт-часов. В течение двух лет Rimac выпустит открытую и трековую версию гиперкара.

Видео со страницы Rimac Automobili в Facebook.

Первая модель Rimac — электрический гиперкар Concept One — оснащается четырьмя электромоторами с индивидуальными инверторами и коробками передач: одноступенчатыми спереди и двухступенчатыми с двумя сцеплениями сзади. Силовая установка может контролировать подачу момента на каждом из колес по отдельности, меняя его до нескольких сотен раз в секунду в обоих направлениях.

Rimac Concept One

Батареи Concept One вырабатывают при разгоне до одного мегаватта энергии. При торможении они могут поглощать до 400 киловатт. Блок аккумуляторов с жидкостным охлаждением разработан, чтобы выдерживать трековые нагрузки.

Суммарная отдача электромоторов — 1224 лошадиные силы и 1600 Нм крутящего момента. Concept One способен разгоняться до сотни за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 355 километров в час.

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