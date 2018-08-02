Начались продажи обновленных версий Kia Sorento Prime и Rio

Компания Kia объявила о выходе на российский рынок обновленных версий кроссовера Sorento Prime, а также хэтчбека и седана Rio. Модели отличаются дополнительным списком оснащения, а в случае с Rio еще и пересмотренным внешним видом.

Kia Sorento Prime 2019 модельного года в комплектациях Premium и GT Line отныне оснащается проекционным дисплеем. Ранее такая опция предлагалась только для флагманского седана Quoris и фастбека Stinger. Помимо этого, для кроссовера доступно расширенное управлением системой климат-контроля, которое позволяет автоматически включать подогрев руля или вентиляцию сидений в зависимости от заданной температуры.

Седаны Kia Rio в исполнении Luxe немного изменились внешне: машины получили новую решетку радиатора с «трехмерной» ячеистой структурой и отделкой черным глянцем. Кроме того, расширилось оснащение комплектаций Prestige и Premium, в перечень оборудования которых теперь входит круиз-контроль.

В зависимости от комплектации, Kia Rio предлагается по цене от 709 900 до 1 019 900 рублей, стоимость Kia Rio X-Line составляет от 809 900 до 1 059 900 рублей. Кроссовер Kia Sorento Prime оценен минимум в 1 849 900 рублей. Топовая версия GT Line с 249-сильным двигателем 3.5 MPI обойдется в 2 819 900 рублей.