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16:14

Kia превратит Rio в полноценный кроссовер

Автомобиль составит конкуренцию Volkswagen T-Roc

Корейский автопроизводитель Kia превратит свой бестселлер, модель Rio, в полноценный кроссовер. Новинка поборется за покупателей с Volkswagen T-Roc.

Руководство компании всерьез задумалось о создании полноценного субкомпактного кроссовера. Информации о нем пока что крайне мало, однако, по данным Autocar, в основу хотят положить именно модель Rio.

Как сказал глава европейского отдела планирования Дэвид Лабросс, сейчас компания пристально наблюдает за рынком, чтобы решить, нужно ли добавлять в модельный ряд новую субкомпактную модель. Если спрос на такие кроссоверы будет достаточно высоким, паркетнику на базе Rio дадут зеленый свет.

Рендер Kia Xrio

Autocar

Главным аргументом в пользу кроссовера стали показатели продаж модели Xceed, которые оказались довольно высокими. Операционный директор Kia Эмилио Эрерра подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, но его обсуждают «прямо сейчас». Если марка решит, что лифтованный Ceed не закрывает все потребности клиентов, линейку пополнят еще одним кросс-хэтчбеком.

В России представлена внедорожная модификация Rio с приставкой X-Line. Кросс-версия хэтчбека отличается от базовой увеличенным до 195 миллиметров дорожным просветом, обвесом и доработанной подвеской. Цена модели начинается от 889 900 рублей за модификацию со 100-сильным мотором 1.4 и шестиступенчатой «механикой».