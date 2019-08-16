Kia превратит Rio в полноценный кроссовер

Руководство компании всерьез задумалось о создании полноценного субкомпактного кроссовера. Информации о нем пока что крайне мало, однако, по данным Autocar, в основу хотят положить именно модель Rio.

Как сказал глава европейского отдела планирования Дэвид Лабросс, сейчас компания пристально наблюдает за рынком, чтобы решить, нужно ли добавлять в модельный ряд новую субкомпактную модель. Если спрос на такие кроссоверы будет достаточно высоким, паркетнику на базе Rio дадут зеленый свет.