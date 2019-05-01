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12:00

Volkswagen Crafter стал автозаком

Автомобиль переделали для перевозки задержанных

Полиция Великобритании получила в свое распоряжение фургоны Volkswagen Crafter, переоборудованные для перевозки задержанных. Доработкой машины занималась фирма Coleman Milne Specialist Vehicles, а его премьера состоялась на выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме.
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В основе автомобиля лежит длиннобазная модификация в базовой комплектации Trendline. Фургону добавили боковые стекла и усиленное лобовое стекло, которое сложно пробить в случае появления машины на месте беспорядков.

«Крафтер» вмещает семь человек, а в задней части кузова оборудована «клетка» для задержанных. Также там расположения специальная система стеллажей, где находятся шлемы, щиты и прочая защитная экипировка полицейских.

Фургон оснащен 177-сильным двухлитровым дизелем, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Модель доступна в модификациях с передним, задними или полным приводом.

Компания Coleman Milne Specialist Vehicles готова подготовить целый автопарк подобных автомобилей, предоставив их для испытаний или аренды правоохранительными органами Великобритании.

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