Volkswagen Crafter стал автозаком

В основе автомобиля лежит длиннобазная модификация в базовой комплектации Trendline. Фургону добавили боковые стекла и усиленное лобовое стекло, которое сложно пробить в случае появления машины на месте беспорядков.
«Крафтер» вмещает семь человек, а в задней части кузова оборудована «клетка» для задержанных. Также там расположения специальная система стеллажей, где находятся шлемы, щиты и прочая защитная экипировка полицейских.
Фургон оснащен 177-сильным двухлитровым дизелем, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Модель доступна в модификациях с передним, задними или полным приводом.
Компания Coleman Milne Specialist Vehicles готова подготовить целый автопарк подобных автомобилей, предоставив их для испытаний или аренды правоохранительными органами Великобритании.