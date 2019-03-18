Видео: электрический пикап Rivian на бездорожье

В движение Rivian R1T приводят четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) пикап разгоняется за три секунды, до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. Запас хода на одной зарядке зависит от емкости аккумулятора и варьируется от 400 до 640 километров.