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16:43

Видео: электрический пикап Rivian на бездорожье

Компания показала, как R1T преодолевает каменистые участки и ездит по грунтовым дорогам

Американский стартап Rivian выпустил ролик о внедорожных возможностях своего электрического пикапа R1T, сопроводив видеоряд текстом «превосходная управляемость на всём, что можно назвать дорогой». Дорожный просвет пикапа Rivian составляет 360 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — один метр.

В движение Rivian R1T приводят четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) пикап разгоняется за три секунды, до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. Запас хода на одной зарядке зависит от емкости аккумулятора и варьируется от 400 до 640 километров.

Видео: Rivian

Для защиты блока батарей днище пикапа усилено углепластиком и кевларом. Особенность Rivian R1T — сквозной багажный отсек объемом 350 литров, расположенный между кабиной и грузовой платформой. Пикап способен буксировать прицеп массой 3500 килограммов и перевозить грузы массой до 800 килограммов.

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