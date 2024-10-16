RML P39: 912-сильный Porsche 911 c ценой 500 тысяч фунтов стерлингов

Время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) при этом сократилось всего на 0,2 секунды — до 2,4. Сто миль в час (161 км/ч) суперкару покорятся через 4,5 секунды, тогда как обычному 911 Turbo S требуется 5,3. Проведя виртуальные симуляции, в RML пришли к выводу, что Нордшляйфе двухдверка проедет как минимум за 6 минут 45 секунд, уступив около двух секунд 911 GT2 RS Manthey Performance. Показать хорошее время позволит не только форсированный двигатель, но и активная аэродинамика, создающая в 4,5 раза больше прижимного усилия, чем у исходника: 923 килограмма против 204.