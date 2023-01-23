В Крым через новые регионы проложат трассу за 400 млрд рублей

В Крым через новые регионы проложат трассу за 400 млрд рублейСтроительство дороги планируют начать уже в нынешнем году
Трасса, которая соединит крымский город Джанкой и Ростов-на-Дону, обойдется примерно в 350-400 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Трасса пройдет через регионы, которые были присоединены к России осенью минувшего года. Строительство новой автомобильной дороги длиной 600 километров может начаться до конца 2023 года, проектно-изыскательские работы уже стартовали.
По словам Сальдо, дорога не будет продолжением трассы «Таврида», а станет новой магистралью, аналогичной по качеству. По форме она будет представлять собой полукольцо, опоясывающее Азовское море с запада и севера. Идеи закольцевать трассу пока не возникало, как в таком случае нужно будет построить еще 445-километровый отрезок от Ростова-на-Дону до Тамани. С «Тавридой» же новая трасса будет соединена дополнительной веткой, протянутой от Джанкоя.
О точной стоимости пока говорить рано, отметил врио губернатора. «"Таврида" с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 миллиардов рублей. Так что, полагаю, в 350-400 миллиардов рублей уложимся», — сказал Сальдо.
В декабре президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной автомагистрали Симферополь–Ростов-на-Дону, которая разгрузит Крымский мост. Трасса, строительством которой занялся государственный «Автодор», будет пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки.
Вместе с тем в присоединенных регионах активно ремонтируют существующие дороги. В нормативное состояние приведут 500 километров полотна и 15 пролетных строений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил в ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин. В целом в ближайшие пять лет в России отремонтируют 140 тысяч километров трасс, что потребует вложений в 13 триллионов рублей.