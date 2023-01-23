В Крым через новые регионы проложат трассу за 400 млрд рублей

По словам Сальдо, дорога не будет продолжением трассы «Таврида», а станет новой магистралью, аналогичной по качеству. По форме она будет представлять собой полукольцо, опоясывающее Азовское море с запада и севера. Идеи закольцевать трассу пока не возникало, как в таком случае нужно будет построить еще 445-километровый отрезок от Ростова-на-Дону до Тамани. С «Тавридой» же новая трасса будет соединена дополнительной веткой, протянутой от Джанкоя.

О точной стоимости пока говорить рано, отметил врио губернатора. «"Таврида" с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 миллиардов рублей. Так что, полагаю, в 350-400 миллиардов рублей уложимся», — сказал Сальдо.