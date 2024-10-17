Минтранс раскрыл бюджет на ремонт дорог до 2027 года: цифра вас впечатлит

Минтранс раскрыл бюджет на ремонт дорог до 2027 года: цифра вас впечатлитНовый проект позволит привести в нормативное состояние 60% федеральных трасс к 2030 году
Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил, что за время реализации прежнего проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) было отремонтировано более 100 тысяч километров дорог. При этом общая протяженность транспортных артерий в России составляет около 1,5 миллиона километров, что подчеркивает масштаб предстоящих работ. С будущего года ремонт будет осуществляться уже в рамках нового нацпроекта.
Новый проект «Инфраструктура для жизни» предполагает повысить качество дорожных полотен на 60 процентах федеральных и межмуниципальных трасс, а также на 85 процентах дорог агломераций, федеральных магистралей и транспортных артерий, входящих в опорную сеть. Ремонт будет проводиться в рамках двух новых нацпроектов, которые планируют начать в 2024 году. Проект включает и строительство новых магистралей, и ремонт существующих дорог.
Ранее Минтранс признал, что федеральные дороги находятся не в лучшем состоянии. В связи с этим министерство пообещало сфокусироваться на ремонте ключевых трасс, чтобы улучшить транспортную доступность и безопасность на дорогах России. Глава Министерства Роман Старовойт представил два новых нацпроекта, ориентированных на развитие и ремонт дорожной сети, однако некоторые депутаты высказывают мнение, что первоочередное внимание должно быть уделено именно ремонту существующих федеральных автодорог, состояние которых ухудшается с 2020 года.