Минтранс раскрыл бюджет на ремонт дорог до 2027 года: цифра вас впечатлит

Ранее Минтранс признал, что федеральные дороги находятся не в лучшем состоянии. В связи с этим министерство пообещало сфокусироваться на ремонте ключевых трасс, чтобы улучшить транспортную доступность и безопасность на дорогах России. Глава Министерства Роман Старовойт представил два новых нацпроекта, ориентированных на развитие и ремонт дорожной сети, однако некоторые депутаты высказывают мнение, что первоочередное внимание должно быть уделено именно ремонту существующих федеральных автодорог, состояние которых ухудшается с 2020 года.