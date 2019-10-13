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18:00

Неизвестные продолжают взламывать дорожные знаки

Кто-то меняет сообщения на придорожных электронных табло

Неделю назад на нескольких улицах в Бруклине поставили временные дорожные знаки — электронные табло с предупреждениями о ремонте, после чего кто-то их взломал и сменил все сообщения.

На прошлой неделе бруклинские водители вдруг заметили, что стандартные предупреждения о ремонте дорожного покрытия на тех или иных улицах однажды сменились решительными лозунгами, среди которых были, к примеру, «Автомобили нужно запретить» и «Автомобили разрушают города». Стало ясно, что кто-то взломал временные дорожные знаки производства Addco, которые принадлежат подрядчикам, выполняющим дорожные работы. Все табло быстро перепрограммировали обратно, вернув положенные надписи.

Однако теперь неизвестные шутники вернулись и сменили надписи на более агрессивные, чем прежде. На этой неделе на знаках светились надписи «Автомобили машины смерти», «Автомобили убивают детей» и «Автомобили уничтожают ледники». Взломать знаки Addco довольно легко: для этого нужно лишь получить доступ к клавиатуре, которая прячется под крышкой на обратной стороне табло. Некоторые подрядчики вешают на неё почтовый замок, а кто-то вовсе оставляет открытой. Пароль по умолчанию можно легко найти в интернете и, судя по тому, что знаки взломали уже дважды, вряд ли подрядчик позаботился о том, чтобы его сменить.