Неизвестные продолжают взламывать дорожные знаки

На прошлой неделе бруклинские водители вдруг заметили, что стандартные предупреждения о ремонте дорожного покрытия на тех или иных улицах однажды сменились решительными лозунгами, среди которых были, к примеру, «Автомобили нужно запретить» и «Автомобили разрушают города». Стало ясно, что кто-то взломал временные дорожные знаки производства Addco, которые принадлежат подрядчикам, выполняющим дорожные работы. Все табло быстро перепрограммировали обратно, вернув положенные надписи.
Однако теперь неизвестные шутники вернулись и сменили надписи на более агрессивные, чем прежде. На этой неделе на знаках светились надписи «Автомобили — машины смерти», «Автомобили убивают детей» и «Автомобили уничтожают ледники». Взломать знаки Addco довольно легко: для этого нужно лишь получить доступ к клавиатуре, которая прячется под крышкой на обратной стороне табло. Некоторые подрядчики вешают на неё почтовый замок, а кто-то вовсе оставляет открытой. Пароль по умолчанию можно легко найти в интернете и, судя по тому, что знаки взломали уже дважды, вряд ли подрядчик позаботился о том, чтобы его сменить.