Неизвестные продолжают взламывать дорожные знаки

Однако теперь неизвестные шутники вернулись и сменили надписи на более агрессивные, чем прежде. На этой неделе на знаках светились надписи «Автомобили — машины смерти», «Автомобили убивают детей» и «Автомобили уничтожают ледники». Взломать знаки Addco довольно легко: для этого нужно лишь получить доступ к клавиатуре, которая прячется под крышкой на обратной стороне табло. Некоторые подрядчики вешают на неё почтовый замок, а кто-то вовсе оставляет открытой. Пароль по умолчанию можно легко найти в интернете и, судя по тому, что знаки взломали уже дважды, вряд ли подрядчик позаботился о том, чтобы его сменить.