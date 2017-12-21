820-сильное купе оснастили фарами и поворотниками

Пульс

Трековый суперкар Aston Martin Vulcan подготовили для обычных дорог

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21 декабря 2017

Британская инжиниринговая компания RML Group переделала трековый суперкар Aston Martin Vulсan в гражданский автомобиль, которому разрешено ездить по обычным дорогам. Машину показали журналистам – они опубликовали ее первые фотографии в твиттере.

[В 2016 году ателье Lanzante представило гражданский вариант трекового супергибрида McLaren P1 LM. Всего планируется построить шесть таких автомобилей](https://motor.ru/news/mclaren-23-06-2016.htm)

В 2016 году ателье Lanzante представило гражданский вариант трекового супергибрида McLaren P1 LM. Всего планируется построить шесть таких автомобилей

Судя по снимкам, у суперкара появился новый капот и фары головного света (спереди оригинальная светотехника «Вулкана» теперь используется, как дневные ходовые огни). У автомобиля теперь есть поворотники, а светодиодные элементы задних фонарей прикрыты прозрачным пластиком.

«Вулкан» сохранил прежнюю силовую установку. Суперкар оснащается 820-сильным атмосферником объемом семь литров и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, которая была перенастроена для более комфортного передвижения по обычным дорогам.

Какие еще были внесены доработки в техническую начинку машины, пока не уточняется. Трековое купе оснащается дифференциалом повышенного трения, подвеской с адаптивными амортизаторами и антипробуксовочной системой с несколькими режимами работы.

Как ранее сообщало издание Autocar, работы по превращению трекового «Вулкана» в дорожную машину займут три-четыре месяца. Стоимость доработок оценивается в шестизначную сумму.

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Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Трековый Aston Martin Vulcan

Всего было выпущено 24 экземпляра Aston Martin Vulcan. Базовая цена каждого автомобиля —1,8 миллиона фунтов. В RML заявляли, что в переделке были заинтересованы пять человек.

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Фото @Lovecars
Теги:
Aston MartinVulcanСуперкары
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