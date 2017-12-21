Трековый суперкар Aston Martin Vulcan подготовили для обычных дорог
Британская инжиниринговая компания RML Group переделала трековый суперкар Aston Martin Vulсan в гражданский автомобиль, которому разрешено ездить по обычным дорогам. Машину показали журналистам – они опубликовали ее первые фотографии в твиттере.
Судя по снимкам, у суперкара появился новый капот и фары головного света (спереди оригинальная светотехника «Вулкана» теперь используется, как дневные ходовые огни). У автомобиля теперь есть поворотники, а светодиодные элементы задних фонарей прикрыты прозрачным пластиком.
«Вулкан» сохранил прежнюю силовую установку. Суперкар оснащается 820-сильным атмосферником объемом семь литров и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, которая была перенастроена для более комфортного передвижения по обычным дорогам.
Какие еще были внесены доработки в техническую начинку машины, пока не уточняется. Трековое купе оснащается дифференциалом повышенного трения, подвеской с адаптивными амортизаторами и антипробуксовочной системой с несколькими режимами работы.
Как ранее сообщало издание Autocar, работы по превращению трекового «Вулкана» в дорожную машину займут три-четыре месяца. Стоимость доработок оценивается в шестизначную сумму.
Всего было выпущено 24 экземпляра Aston Martin Vulcan. Базовая цена каждого автомобиля —1,8 миллиона фунтов. В RML заявляли, что в переделке были заинтересованы пять человек.