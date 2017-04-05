Австралиец сделает формульный болид с допуском на обычные дороги

В оснащение суперкара войдет гидравлическая лифт-система, которая позволит снять переднее аэродинамическое «оперение» за 12 секунд.

Цена каждой машины предположительно составит более одного миллиона долларов. По словам Зака Михайловича, цена обоснована тем, что в каждый автомобиль будет потрачено очень много времени и сил.