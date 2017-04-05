Австралиец сделает формульный болид с допуском на обычные дороги

В своем Инстаграме Михайлович частично раскрыл информацию о технической начинке болида. Так, кузов машины сделан из алюминия, а в движение ее будет приводить 6,3-литровый атмосферный агрегат от Ferrari F12 Berlinetta. Отдача мотора составляет около 740 сил. Масса машины — 700 килограммов.
Трансмиссию для «Захарии» позаимствуют у компании Albins, которая разрабатывает коробки для гоночных машин серии Supercar. Покупателям предложат на выбор традиционный рычаг переключения передач или подрулевые лепестки.
В оснащение суперкара войдет гидравлическая лифт-система, которая позволит снять переднее аэродинамическое «оперение» за 12 секунд.
Цена каждой машины предположительно составит более одного миллиона долларов. По словам Зака Михайловича, цена обоснована тем, что в каждый автомобиль будет потрачено очень много времени и сил.