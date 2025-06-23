В России резко выросли траты на строительство и ремонт дорог

В России резко выросли траты на строительство и ремонт дорогПочти все виды работ выросли в цене
Почти 33 миллиона рублей в 2024 году в среднем тратили на капитальный ремонт одного километра на одной полосе дороги. В 2023 году, для сравнения, капремонт стоил 24,9 миллиона, в 2019-м — 18,3 миллиона.
Обычный ремонт километра дороги обходился в 19,1 миллиона рублей в 2024 году, в 17,1 миллиона в 2023-м и в 9,9 миллиона в 2019-м. Реконструкция же, напротив, подешевела с 56 миллионов рублей за километр в 2023 году до 32,8 миллиона в прошлом. В 2019-м она стоила ненамного меньше — 30,4 миллиона рублей.
Самый дорогой вид работ — строительство трассы первой категории (четырехполосная с разделителем). Один километр такой дороги шириной в одну полосу стоил 140,6 миллиона. Дешевле всего властям обходилось содержание местной дороги — 280 тысяч рублей за километр.
Ранее правительство утвердило план дорожных работ до 2030 года. На развитие и модернизацию дорог по всей стране выделили более девяти триллионов рублей. В частности, 1,4 триллиона пустят на строительство новых федеральных дорог, 1,3 триллиона — на объекты «Автодора».