В России резко выросли траты на строительство и ремонт дорог

Почти 33 миллиона рублей в 2024 году в среднем тратили на капитальный ремонт одного километра на одной полосе дороги. В 2023 году, для сравнения, капремонт стоил 24,9 миллиона, в 2019-м — 18,3 миллиона.

Обычный ремонт километра дороги обходился в 19,1 миллиона рублей в 2024 году, в 17,1 миллиона в 2023-м и в 9,9 миллиона в 2019-м. Реконструкция же, напротив, подешевела с 56 миллионов рублей за километр в 2023 году до 32,8 миллиона в прошлом. В 2019-м она стоила ненамного меньше — 30,4 миллиона рублей.