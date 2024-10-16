В Подмосковье открыли новые участки трассы М-5 «Урал»Они должны избавить автомобилистов от многочасовых заторов
Первый участок М-5 построен в обход Октябрьского и Островцов, второй расположен за Бронницами и связывает Ульянино и Непецино.
Впервые обходные пути упомянули в федеральной инвестиционной программе еще в 2011—2012 годах, напоминает «Коммерсантъ». Места, которые собирались разгрузить, считаются одними из самых «пробочных». Однако процесс строительства затянулся из-за судебных процессов, а также переноса газо- и нефтепроводов.
В этом году в Подмосковье также откроются платая Мытищинская хорда и участки Южнолыткаринской автодороги.
А в Москве собираются построить еще три платные дороги. Власти обещают, что благодаря им сократится время в пути для 1,3 миллиона человек. Когда они появятся, пока неизвестно. Сейчас платных трасс в столице две — это Московский скоростной диаметр, бесплатный для жителей Москвы и области, и проспект Багратиона.