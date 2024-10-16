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Опубликовано 16 октября 2024, 16:05
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В Подмосковье открыли новые участки трассы М-5 «Урал»

Они должны избавить автомобилистов от многочасовых заторов
Запущены новые участки трассы М-5 в Подмосковье. Их строили 15 лет. 16 октября «Росавтодор» открыл движение на двух новых участках дороги М-5 «Урал» в Московской области. Они построены в обход населенных пунктов, где часто случаются заторы, и призваны облегчить жизнь автомобилистам, направляющимся из Москва на юго-восток. Проезд по обоим отрезкам, как и по всему «Уралу», бесплатный. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час.
В Подмосковье открыли новые участки трассы М-5 «Урал»
© Александр Кондратюк / РИА Новости
Мария Руцкая

Первый участок М-5 построен в обход Октябрьского и Островцов, второй расположен за Бронницами и связывает Ульянино и Непецино.

Впервые обходные пути упомянули в федеральной инвестиционной программе еще в 2011—2012 годах, напоминает «Коммерсантъ». Места, которые собирались разгрузить, считаются одними из самых «пробочных». Однако процесс строительства затянулся из-за судебных процессов, а также переноса газо- и нефтепроводов.

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В этом году в Подмосковье также откроются платая Мытищинская хорда и участки Южнолыткаринской автодороги.

А в Москве собираются построить еще три платные дороги. Власти обещают, что благодаря им сократится время в пути для 1,3 миллиона человек. Когда они появятся, пока неизвестно. Сейчас платных трасс в столице две — это Московский скоростной диаметр, бесплатный для жителей Москвы и области, и проспект Багратиона.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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