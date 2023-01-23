В России отложили строительство новых дорог из-за нехватки денег

С 2025 на 2027 год перенесли старт проектирования второй кольцевой дороги в Санкт-Петербурге. Кроме того, актуальный план теперь предусматривает только разработку транспортной артерии «Меридиан», которая соединит границы Белоруссии и Казахстана. Строительство трассы Екатеринбург – Самара – Краснодар также отложили на два года.

Несмотря на перенос сроков, некоторые проекты все-таки планируют закончить вовремя. К примеру, власти собираются завершить реконструкцию трассы М-8 и Рублёво-Успенского шоссе, а также строительство нескольких дорог в обход посёлков на трассах М-4 и М-5. Кроме того, в планах реализовать несколько проектов в южных регионах страны.

Специалисты утверждают, что новый план дорожного строительства изменили с учетом завершения строительства автотрасс, которые смогут улучшить транспортную доступность в максимально короткие сроки. При этом пересмотр текущих задач будет зависеть от экономического развития страны.