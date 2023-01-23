В России отложили строительство новых дорог из-за нехватки денег

В России отложили строительство новых дорог из-за нехватки денегПри этом некоторые трассы все-таки собираются достроить
В России скорректировали план дорожного строительства с учётом экономической ситуации в стране. В связи с сокращением финансирования власти решили отложить запуск нескольких крупных проектов по созданию новых автомобильных дорог. К примеру, уже перенесли сроки строительства обхода Орехово-Зуево и второй кольцевой дороги в Санкт-Петербурге. Не исключено, что в будущем план дорожного строительства могут вновь скорректировать, учитывая развитие отечественной экономики.
Из-за нехватки финансирования строительство обхода Орехово-Зуево, которое планировали запустить в 2025 году, начнется на год позже. Причем на 2026 год власти планируют начать лишь проектирование трассы. Вместе с тем, на реализацию проекта рассчитывают выделить полтора миллиарда рублей вместо 20,5 миллиарда запланнированных ранее. Сокращение бюджета затронет и южный обход Краснодара. Если ранее на строительство дороги собирались потратить почти 29 миллиардов рублей, то актуальный план предусматривает выделение полутора миллиардов бюджетных средств.
С 2025 на 2027 год перенесли старт проектирования второй кольцевой дороги в Санкт-Петербурге. Кроме того, актуальный план теперь предусматривает только разработку транспортной артерии «Меридиан», которая соединит границы Белоруссии и Казахстана. Строительство трассы Екатеринбург – Самара – Краснодар также отложили на два года.
Несмотря на перенос сроков, некоторые проекты все-таки планируют закончить вовремя. К примеру, власти собираются завершить реконструкцию трассы М-8 и Рублёво-Успенского шоссе, а также строительство нескольких дорог в обход посёлков на трассах М-4 и М-5. Кроме того, в планах реализовать несколько проектов в южных регионах страны.
Специалисты утверждают, что новый план дорожного строительства изменили с учетом завершения строительства автотрасс, которые смогут улучшить транспортную доступность в максимально короткие сроки. При этом пересмотр текущих задач будет зависеть от экономического развития страны.
В ноябре прошлого года правительство России выделило два миллиарда рублей на строительство региональных автодорог. Дополнительные средства направили в десять субъектов страны.