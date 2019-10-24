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15:44

Водителей заставят сделать 66-километровый крюк из-за ремонта 20 метров дороги

Автомобилистам из графства Дорсет придется ежедневно ездить в объезд

Дорожные службы графства Дорсет затеяли ремонт 20-метрового участка трассы из-за проблем с канализацией. Единственная объездная дорога удлиняет поездку на 66 километров – именно по ней и пустят движение на время работ. Правда, британским водителям придется терпеть неудобства всего несколько дней, сообщает The Telegraph.

Ремонт продлится с 28 октября по 1 ноября. В эти дни будет действовать штраф для тех, кто попытается сэкономить время и вместо того, чтобы проехать по утвержденному властями объездному маршруту, придумает иной способ объехать закрытый участок. Денежная санкция может достигать тысячи фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли по текущему курсу составляет более 80 тысяч.

Ранее в другом графстве страны, Северном Йоркшире, водитель Ford Transit попытался срезать дорогу, проложив кратчайший маршрут по спутниковому навигатору. Но система не учла, что на пути имеется река, которая вышла из берегов и превратилась в серьезную преграду – именно там и застрял Transit. Вода неслась по руслу со скоростью 110 километров в час, и если бы не подоспевшие вовремя спасатели, автомобиль бы унесло течением.

Источник: The Telegraph