Водителей заставят сделать 66-километровый крюк из-за ремонта 20 метров дороги

Ранее в другом графстве страны, Северном Йоркшире, водитель Ford Transit попытался срезать дорогу, проложив кратчайший маршрут по спутниковому навигатору. Но система не учла, что на пути имеется река, которая вышла из берегов и превратилась в серьезную преграду – именно там и застрял Transit. Вода неслась по руслу со скоростью 110 километров в час, и если бы не подоспевшие вовремя спасатели, автомобиль бы унесло течением.