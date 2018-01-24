Машины обнаружили при сносе здания

Пульс

В заброшенном на 15 лет робопаркинге нашли забытые автомобили

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24 января 2018

Во время сноса заброшенного роботизированного паркинга в Эдинбурге строители обнаружили в нем восемь автомобилей, включая Austin Maestro и Fiat Uni. Машины простояли там, предположительно, около 15 лет. Об этом сообщает издание Evening Edinburgh News.

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Автоматизированная парковка SkyPark открылась в 2001 году и была рассчитана на 600 автомобилей. Однако из-за высоких эксплуатационных расходов обанкротилась и закрылась два года спустя. Именно тогда в городе начали ходить слухи, что несколько автомобилей все еще находятся где-то внутри здания.

Выдвигались предположения, что о машинах попросту забыли или владельцы по какой-либо причине не смогли их забрать. Однако один из бывших сотрудников объяснил, что, вероятно, это те автомобили, которые использовались для тестирования автоматизированных систем паркинга.

Фото: leya404 | Reddit.com

Фото: leya404 | Reddit.com

В ноябре прошлого года на одной из парковок в Южной Калифорнии нашли несколько десятков электрокаров Tesla Model 3. На некоторых из автомобилей были отметки, что они не прошли проверку качества и имеют повреждения.

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Фото: leya404 | Reddit.com
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