Роботы-гуманоиды вытеснили людей с завода BMW в Лейпциге

Это не первый опыт BMW с роботами-гуманоидами. Ранее на заводе в Спартанберге (Южная Каролина) в течение десяти месяцев успешно трудился робот Figure 02. Он работал по 10 часов в смену пять дней в неделю, помогая в производстве более 30 тыс. кроссоверов X3. За это время робот выполнил свыше 90 тыс. операций по точному позиционированию и установке листовых деталей для сварки — задачи, которая требует высокой скорости и точности.

В BMW подчеркивают, что цель внедрения таких технологий — не замена людей, а освобождение их от монотонных, физически тяжелых и потенциально опасных задач, чтобы улучшить условия труда. Тем не менее, в компании признают, что использование роботов также повышает конкурентоспособность производства.

BMW не одинока в своем стремлении автоматизировать заводы. Подобные испытания проводят Mercedes-Benz (с роботом Apollo в Берлине), Hyundai (планирует расширить применение к 2028 году в США) и Tesla, которая активно развивает своего робота Optimus.

