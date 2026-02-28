Новости
Роботы-гуманоиды вытеснили людей с завода BMW в Лейпциге

BMW отказался от людей в цехе сборки батарей на заводе в Лейпциге. Новые сотрудники, которых в компании называют «Физическим ИИ», будут заниматься сборкой компонентов и высоковольтных батарей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Hexagon, представившей робота Aeon в июне прошлого года. Предварительные испытания в Лейпциге прошли уже в декабре 2025 года, а полноценный пилотный этап стартует летом 2026 года.
Робот-гуманоид
Робот-гуманоид
Это не первый опыт BMW с роботами-гуманоидами. Ранее на заводе в Спартанберге (Южная Каролина) в течение десяти месяцев успешно трудился робот Figure 02. Он работал по 10 часов в смену пять дней в неделю, помогая в производстве более 30 тыс. кроссоверов X3. За это время робот выполнил свыше 90 тыс. операций по точному позиционированию и установке листовых деталей для сварки — задачи, которая требует высокой скорости и точности.

В BMW подчеркивают, что цель внедрения таких технологий — не замена людей, а освобождение их от монотонных, физически тяжелых и потенциально опасных задач, чтобы улучшить условия труда. Тем не менее, в компании признают, что использование роботов также повышает конкурентоспособность производства.

BMW не одинока в своем стремлении автоматизировать заводы. Подобные испытания проводят Mercedes-Benz (с роботом Apollo в Берлине), Hyundai (планирует расширить применение к 2028 году в США) и Tesla, которая активно развивает своего робота Optimus.

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.

